Black Panther | Wakanda Forever | svelata la data d' uscita su Disney+?

ComingSoon.it

Non mancherà poi Valentina Allegra de Fontaine , già vista inWakanda Forever ,Widow e The Falcon and the Winter Soldier. Ovviamente il protagonista sarà il nuovo Captain ...L'attesa è quasi finita!: Wakanda Forever arriverà a breve in streaming su Disney+ Black Panther: Wakanda Forever, è record al Box Office per un film con un cast interamente al femminile Un'immagine della piattaforma digitale potrebbe aver svelato la data d'arrivo in streaming del film dei Marvel Studios.In una nuova anteprima del suo arrivo in streaming, è stata svelata la data d'uscita dell'ultimo Black Panther su Disney+.