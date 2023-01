“Black magic woman” | il romanzo di Valeria Menozzi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’ uscito in tutte le librerie e nei web stores “”, undiedizioni Brigantia. La storia è ambientata in Sardegna e precisamente a Cagliari, quando il 19 luglio del 2019 alcune ex compagne del liceo classico Dettori partecipano a una cena di classe per commemorare i vent’anni dalla maturità. Qualche giorno a seguire, precisamente il 21 luglio, un bagnino trova il cadavere di una donna sfigurata sulla spiaggia del Poetto. I due avvenimenti sono forse collegati tra loro? A svelarcelo saranno Caterina Podda, famosa cantante vincitrice di X Factor, Maristella Fadda, stimata professoressa di greco e latino, e Carmen Mascia, titolare di un negozio New Age all’interno del quale legge i Tarocchi e pratica “sa mexina de s’ ogu”, ossia “la medicina ...