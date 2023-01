Black Book | stasera su Cielo il primo film del ciclo ' Per non dimenticare'

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 gennaio 2023)alle 21:15 suva in onda: ildelche ripercorre le persecuzioni del popolo ebraicoalle 21:15 suva in ondadi Paul Verhoeven: ilè ildi undi pellicole che ripercorrono le persecuzioni del popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale. Per non, questo il nome della rassegna, si articola in quattro imperdibili serate in cui i protagonisti indiscussi sono la forza di lottare contro le ingiustizie, la tenacia di chi ha cercato di non arrendersi al dolore e allo sconforto e di chi non ha mai smesso di credere nei propri ideali, attraverso ...