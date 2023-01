Bill Gates | sua la più ingente donazione del 2022 | 5 miliardi alla fondazione creata con l' ex moglie Melinda

Agenzia ANSA

Bill Gates ha effettuato la donazione in beneficenza maggiore del 2022, versando 5 miliardi di dollari nella fondazione creata con l'ex moglie Melinda. Il co-fondatore di Microsoft è al primo posto della classifica del Chronicle of Philatropy. L'elenco delle 10 maggiori donazioni di beneficenza annunciate da individui o dalle loro fondazioni ha totalizzato quasi 9,3 miliardi di dollari nell'anno appena concluso.