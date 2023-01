Biathlon | riparte la Coppa del Mondo | Azzurri in gara dal 5 gennaio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tutto pronto per la ripresa delladeldidopo la pausa natalizia. Saranno nove gli atletiimpegnati da giovedì 5 a domenica 8a Pokljuka (Slovenia), dove sono in programma sprint, pursuit, staffetta singola mista e staffetta mista. Si tratta di Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler in campo femminile e Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel fra gli uomini. “Ancora per questo giro dobbiamo fare a meno di Lukas Hofer – commenta il direttore tecnico Klaus Hoellrigl -, il quale sta completando una cura ulteriore per l’infiammazione al tendine tibiale della gamba sinistra, poi faremo un ulteriore punto della situazione. Anche Daniele Fauner non sarà presente a Pokljuka, è appena guarito da una ...