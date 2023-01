Bianca Balti nuda mostra le cicatrici della doppia mastectomia | “Nuovo anno | nuova me”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un messaggio di speranza e coraggio. La top model lodigianasi èta sui socialcon i segnipreventiva. L’intervento drastico, voluto dalla, si è svolto al Providence Saint Joseph Medical Center in California l’8 dicembre scorso ed è stato eseguito per ridurre drasticamente (con percentuali prossime allo 0) la possibilità di tumore al seno. Laha pubblicato sui social, con la didascalia “me. Dopotutto i gatti potrebbero avere dieci vite”, tre foto che la ritraggonoe di profilo con la mano sinistra sul seno destro. Sono visibili anche lelegate alla ...

La supermodel italiana ha condiviso alcune foto in concomitanza con l'arrivo dell'anno nuovo All'inizio di dicembre si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventivaha deciso di mostrare le cicatrici dell'intervento al seno di inizio dicembre. La supermodel il mese scorso si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva. Dopo aver scoperto di ...... 3 regali a Noemi Bocchi prima di Natale Francesco Totti e Noemi Bocchi, baci alla luce del sole 2023 IN LOVE Diletta Leotta e Loris Karius iniziano l'anno in coppia dopo la mastectomia... Bianca Balti nuda su Instagram con cicatrici della mastectomia Con un bellissimo scatto e una newsletter carica di significati, la modella e imprenditrice ha salutato il 2023 ringraziando la vita ...Bianca Balti non ha nascosto nulla dell’operazione al seno e degli altri interventi e per il 2023 sceglie di mostrare tutto, anche la cicatrice, le cicatrici. Sono i segni che le ricorderanno per semp ...