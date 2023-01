Bianca Balti mostra le cicatrici della mastectomia | “Nuovo anno | nuova me”

TGCOM

si è mostrata senza veli sui social con un obiettivo e un motivo. La super modella si mostra L'articolonuda sui social: ecco perché la modella si è mostrata senza veli ...'Nuovo anno , nuova vita ', dice così il famoso detto cheha preso alla lettera condividendo su Instagram il suo primo post del 2023 mostrando sui social per la prima volta la cicatrice sul seno dopo essersi sottoposta ad un intervento di ... Bianca Balti, nuda su Instagram mostra le cicatrici della mastectomia We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Bianca Balti "rinasce" dopo aver subito la mastectomia e con orgoglio ha mostrato il suo corpo segnato dalle cicatrici.