Bianca Balti mostra la cicatrice al seno dopo la mastectomia | «Anno nuovo | nuova me»

Agenzia ANSA

è una delle donne più belle del mondo: baciata da grazia, bellezza, intelligenza e senso dell'umorismo, per lei si potrebbe scomodare la celebre battuta di Una donna in carriera : "Ho un ...Coraggiosa e bellissima:si è messa a nudo per iniziare l'anno nuovo e lo ha fatto mostrando una delle cicatrici della doppia mastectomia preventiva alla quale si è sottoposta da poco tempo. Ad accompagnare gli ... Bianca Balti nuda su Instagram con cicatrici della mastectomia La top model aveva scoperto di avere una mutazione genetica che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. Per questo, lo scorso 9 dicembre, si è sottoposta a un ...La modella, alla quale è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, si è sottoposta all’intervento l’8 dicembre «N uovo anno, nuova me». Bianca Balti non avrebbe potuto usare una caption miglior ...