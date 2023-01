La Stampa

Panzeri è del Partito di(Art.1) Per una volta vale la pena di rifarsi al titolo del Fatto ... Verso un partito della nazione Così Ugo Finetti, analista politico, ex dirigente Psi Ildel ......'che abbiamo perso e nel decennale del discorso di accettazione delle primarie' del Pd 'con'... Capitolo M5s: qui Renzi ha rivolto un pensiero per il leader, ribattezzato Giuseppe '' Conte:... Bersani: “Su condono, flat tax e Msi Meloni distorce la realtà”