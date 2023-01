Berrettini-Ruud stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Matteoaffronterà Caspernel terzo singolare della sfida Italia-Norvegia diCup, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. La seconda giornata di incontri tra i nostri azzurri e i norvegesi si apre con il match che vedrà coinvolti i rispettivi numeri uno del ranking maschile. Match decisamente intrigante, seppur in un contesto diverso dal solito.nel 2022 ha fatto un salto di qualità enorme, diventando il terzo giocatore della classifica ATP; le vicissitudini che hanno condizionato la stagione di Matteo invece le conosciamo tutti e anche il ranking ne è stato condizionato. L’obiettivo primario dell’allievo di Vincenzo Santopadre, in questi giorni, è quello di mettere partite nelle gambe in vista del primo slam, ma è chiaro che lo stesso...

