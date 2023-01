(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI risultati deludenti lasciati in dote dalla prima parte di stagione portano notizie poco felici anche in termini di milioni al. Lasocietà giallorossa ha subito una svalutazione rispetto allo scorso mese di settembre, passando da uncomplessivo di 25,63 milioni di euro a quello di 23,54 milioni di euro. Il club sannita, secondo i dati raccolti dal sito di settore Transfermarkt.com è sedicesimo nella classifica sull’evoluzione deldi mercato degli organici, con un decremento dell’8,2%. In fondo ci sono le tre retrocesse dalla serie A, il Cagliari (-22,8%), il Genoa (-21%) e il Venezia (-19,8%), che hanno dovuto fare i conti con il divario tra le due categorie e una conseguente svalutazione del parco giocatori. Il club più virtuoso risulta ...

anteprima24.it

... il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche ...30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00- Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - ...... Monza, Salernitana e Sassuolo) e tre militanti in quello cadetto (Bari,e Genoa) e la S. S. D. Virtus Junior Stabia che faràonori di casa. Le otto squadre saranno divise in due gironi,... Benevento, gli effetti di un avvio deludente: cala il valore della rosa Nei giorni precedenti il Capodanno i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno intensificato il controllo del territorio, identificando 177 perone e controllando 139 veicoli e 13 es ...“La nuova organizzazione territoriale del Movimento 5 Stelle entra nella sua fase più importante. Partono, infatti, le prime tre riunioni provinciali in ...