Benedetto XVI | salma esposta in Vaticano L’esperto | “La conserviamo con la tecnica della tanatoprassi”

Le esequie di un Pontefice officiate da un altro: la cerimonia di giovedì sarà un passaggio nodale per il Vaticano. Da oggi i credenti possono rendere omaggio a, poi riposerà nella tomba che fu di Wojtyla . Le sue ultime parole: "Signore ti amo".Da oggi e fino a mercoledì il feretro disarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli, poi giovedì 5 i funerali celebrati da Papa Francesco. 'L'Europa lo piange. Che riposi in pace', ha scritto in un tweet ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito ROMA (ITALPRESS) – Fin dalle prime luci dell’alba numerosi fedeli e turisti sono in fila in piazza San Pietro dove, a partire dalle 9, nella Basilica è stata esposta la salma del Papa emerito Benedett ..."Benedetto XVI era uno di noi e con noi spesso parlava in bavarese": l'omaggio della città natale di Papa Ratzinger al suo figlio prediletto ...