Benedetto XVI | salma a San Pietro | l'omaggio di Mattarella e Meloni Padre Georg | 'Il diavolo ha agito contro di lui'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono già oltre 15 mila le persone presenti tra piazza San, via della Conciliazione e vie limitrofe, in coda per entrare nella...

Laici, religiosi, moltissimi giovani, provenienti da tutto il mondo che inhanno riconosciuto un padre e una guida. Tantissime le suore, molte straniere ma residenti in istituti a Roma; ...La salma disarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio. Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata stamattina nella basilica vaticana. Il ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale