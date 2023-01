Benedetto XVI | quell’accusa di «negligenza» sui preti pedofilie la sua battaglia dentro la Chiesa

Vatican News - Italiano

Papa Francesco e il futuro: 'Vorrei prendermi cura dei malati' La morte del Papa emeritoha rotto gli equilibri della Chiesa . Per suo desiderio, Ratzinger sarà seppellito nella Basilica di San Pietro all'interno delle Grotte Vaticane (tra il pavimento della basilica ...Papaaveva espressamente richiesto, prima di morire, una celebrazione semplice ma sono comunque attese delle rappresentanze estere almeno dalla Germania, suo Paese natio. Per questa ... Il Papa: uniamoci tutti per ringraziare Dio del dono di Benedetto XVI Se scopro chi è quello che continua a votarmi lo prendo a schiaffi" – diceva Biffi, ma la risposta del suo collega lo fece rimanere di stucco – "temo che dovrà arrabbiarsi con chi abbiamo deciso di el ...Il Papa: uniamoci tutti per ringraziare Dio del dono di Benedetto XVI All'Angelus, Francesco ricorda ancora, come già nel Te Deum e nella Messa di ieri ...