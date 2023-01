Benedetto XVI | quei 45 giorni in clinica e il legame con Wojtyla

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una storia poco raccontata, il ricovero per 45in unaromana, e unpiù profondo di quanto emerso finora, quello con Papa. La morte del Papa emeritoXIV riporta in primo piano un passaggio chiave della sua vita, ricostruito dall’Adnkronos. Era il 1991 e l’allora cardinale Joseph Ratzinger, che in quel periodo stava lavorando a Roma al nuovo Catechismo, passò un mese e mezzo in una stanza della Pio XI, a causa di un ematoma intracerebrale. Esigenze di riservatezza imposero sul quel soggiorno inuna cortina che lasciò trapelare pochissimi particolari. A maggio del 2020, l’Adnkronos riferiva per la prima volta della visita di Giovanni Paolo II, avvenuta durante quel ricovero, quando le condizioni di Ratzinger destavano ...

la Repubblica

'Un Pontefice che ha accompagnato la costruzione dell'Ue ricordando sempre i valori fondanti e costitutivi della società europea perché possano essere promossi per il bene di tutti. Questa è la più ...È cominciato alle 9 in punto, orario di apertura della basilica di San Pietro, l'omaggio dei fedeli al Papa emeritoe continua ininterrottamente. Domani e dopo dopodomani, infatti, chi vorrà rendere l'ultimo saluto a Joseph Ratzinger - morto il 31 dicembre a 95 anni, dopo quasi otto anni di ... Padre Georg: “In Vaticano il diavolo ha agito contro Benedetto XVI” Benedetto XVI morto esposto in Vaticano: le foto della salma nella camera ardente che i fedeli possono visitare fino al 4 gennaio 2023. Presente Mattarella.Questo sito Web utilizza i cookie che aiutano il funzionamento del sito Web e per tenere traccia di come interagisci con esso in modo da poterti offrire un'esperienza utente migliorata e personalizzat ...