Benedetto XVI | quei 45 giorni in clinica e il legame con Wojtyla

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una storia poco raccontata, il ricovero per 45in unaromana, e unpiù profondo di quanto emerso finora, quello con Papa. La morte del Papa emeritoXIV riporta in primo piano un passaggio chiave della sua vita, ricostruito dall’Adnkronos. Era il 1991 e l’allora cardinale Joseph Ratzinger, che in quel periodo stava lavorando a Roma al nuovo Catechismo, passò un mese e mezzo in una stanza della Pio XI, a causa di un ematoma intracerebrale. Esigenze di riservatezza imposero sul quel soggiorno inuna cortina che lasciò trapelare pochissimi particolari. A maggio del 2020, l’Adnkronos riferiva per la prima volta della visita di Giovanni Paolo II, avvenuta durante quel ricovero, quando le condizioni di Ratzinger destavano ...

Tra le 9 e le 14, sono già 40mila le persone che hanno reso omaggio alla salma del Papa emeritonella basilica di San Pietro. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, citando il primo dato diffuso dalla Gendarmeria vaticana sull'affluenza di fedeli e pellegrini, nella prima ...... vescovo di Caltagirone, in un lungo messaggio consegnato ai fedeli della sua diocesi attraverso l'Ufficio per le comunicazioni sociali invita al ricordo per il Papa emerito, dando ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale Benedetto XVI morto esposto in Vaticano: le foto della salma nella camera ardente che i fedeli possono visitare fino al 4 gennaio 2023. Presente Mattarella.