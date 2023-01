“Benedetto XVI non ha chiuso gli occhi di fronte alla crisi dell' occidente” Parla Mosebach

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Martin, vincitore del Premio Büchner, è rimasto scioccato a gennaio quando ha sentitoa stretta del Vaticano sulla messa in latino. “Avevo pensato che, in uno spirito ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

RaiNews

Le parole dici ha riconciliati col fluire della storia Martin Mosebach, vincitore del Premio Büchner, è rimasto scioccato a gennaio quando ha sentito della stretta ...Ganswein ha risposto: 'L'ho sentito in realtà molto contrarie, contro Papa'. Gaenswein ricorda poi il loro primo incontro: 'Gli ho parlato per la prima volta nel 1995, il 10 gennaio, ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale - Ratzinger: Dalai Lama, prego per nostro fratello spirituale Abbiamo letto in queste ore fiumi di carta dedicati al Papa scomparso e tra i tanti saggi pubblicati ne abbiamo scelto uno in particolare, quello del Cardinale Fernando Filoni, che su Bee Magazine di ...Giovedì ci saranno i funerali del papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre, la salma esposta in San Pietro per la visita dei fedeli. Un pontefice che ha avuto un ruolo primario nella ...