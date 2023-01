Benedetto XVI | la sua morte non cancella l’amarezza Pietro Orlandi | ”Mai una parola su Emanuela”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella triste mattinata del 31 dicembre scorso, è morto il Papa emeritoXVI, tutto il mondo cristiano ne continua a piangere la scomparsa, soprattutto oggi, 2 gennaio 2023, dal momento che la sua salma è stata esposta alla Basilica di Sanper dare la possibilità ai fedeli di riunirsi in preghiera. Ma la sua, nonostante tutto, nonil profondo senso di amarezza tra i membri della famiglia di, la ragazza figlia del commesso vaticano scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983. Uno dei casi più intricati di cronaca italiana degli ultimi decenni, nel quale confluiscono anche vicende vaticane, in modo inquietante. ”Per chi muore c’è sempre rispetto, ma io continuo a pensare che Ratzinger fosse a conoscenza dei fatti visto che all’epoca era ...

RaiNews

Sul blog dei Cinque Passi sono state pubblicate gli audio di due omelie di padre Maurizio Botta e una di don Andrea Leonardo su, ve le riproponiamo. Omelia del 31 Dicembre 2022 di padre Maurizio Botta Omelia del 1 Gennaio 2023 di padre Maurizio Botta Omelia del 31 Dicembre 2022 di don Andrea LonardoIn un'intervista nel 2016affermò: Naturalmente avevo a cuore di portare a compimento l'anno della fede e di scrivere l'enciclica sulla fede che doveva concludere il percorso iniziato ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Migliaia di persone in fila per l'omaggio - Migliaia di persone in fila per l'omaggio C'è un po' di tutto nella coda di persone che vogliono oggi entrare nella basilica di San Pietro dove è stata esposta la salma di Benedetto XVI. Sacerdoti, suore, ma anche famiglie e semplici turisti.Con lei Il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano. La presidente del Consiglio a San Pietro. Ultimo saluto a Papa Ratzinger. La president ...