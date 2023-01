Benedetto XVI | la salma a San Pietro Omaggio Mattarella e Meloni

(Di lunedì 2 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Fin dalle prime luci dell'alba numerosi fedeli e turisti sono in fila in piazza Sandove, a partire dalle 9, nella Basilica è stata esposta ladel Papa emeritoXVI. A rendergliin mattinata, il Presidente della Repubblica Sergioe il premier Giorgia. Ladi Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio alle 9.30.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS)

RaiNews

Il premier Giorgia Meloni ha reso omaggio questa mattina alla salma di, nella Basilica di San Pietro. Con il presidente del Consiglio, erano presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Papa, recandosi in forma privata alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma prima dell'apertura al pubblico. Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito Cronaca - Vorrei estendere la mia sincera solidarietà in quest'ora dolorosa", ha concluso Putin. Anche il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill ha inviato ...Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effe ...