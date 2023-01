Benedetto XVI | la salma a San Pietro Omaggio Mattarella e Meloni

RaiNews

La salma del Papa emeritorimarrà nella Basilica vaticana a partire da oggi e per tre giorni per il saluto dei fedeli. I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì alle 9.30 , presiederà il Papa, in ...La traslazione delle spoglie del Papa emerito, dal monastero Mater Ecclesiae dove ha vissuto per quasi dieci anni, è avvenuta di primo mattino, alle 7. L'arrivo in Basilica alle 7:15. Il breve rito, ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito E il finale li mostra proprio in vaticano intenti a seguire la finale dei Mondiali e tifare per le proprie nazionali. Quindi i due Papi hanno davvero seguito assieme la finale dei Mondiali del 2014 R ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Quando abbiamo lasciato il Palazzo apostolico ''ho pianto'' mentre ''Papa Benedetto era in uno stato di tranquillità incredibile''. E quando mi comunicò la decisione ...