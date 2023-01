Benedetto XVI | la salma a San Pietro | cosa non indossa a differenza di Giovanni Paolo II

la Repubblica

Migliaia di persone sono in coda per omaggiare il papa emerito: tra i primi ad arrivare ci sono stati Sergio Mattarella e Giorgia ...Vescovo di Stoccarda, a Roma a capo del dicastero che si occupa dei rapporti ecumenici dal 2001 al 2010, molto stimato da Francesco , Kasper, 89 anni, ritiene cheabbia lasciato "una ... Padre Georg: “In Vaticano il diavolo ha agito contro Benedetto XVI” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anche nella diocesi di Ravenna-Cervia si pregherà per Benedetto XVI, morto sabato all’età di 95 anni. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, celebrerà una Messa in suffragio del ...