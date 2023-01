Benedetto XVI | la salma a San Pietro | a differenza di Wojtyla lui non lo indossa

RaiNews

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno reso omaggio questa mattina al Papa emerito, morto l'ultimo dell'anno, esposto da oggi a mercoledì alla devozione dei fedeli nella basilica di San Pietro. Giovedì saranno celebrati i funerali da papa Francesco, infine, la ...Centinaia di fedeli sono in coda per entrare nella basilica di San Pietro per rendere omaggio a. La basilica aprirà alle 9. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito - Tre giorni per rendere omaggio al Papa emerito E il finale li mostra proprio in vaticano intenti a seguire la finale dei Mondiali e tifare per le proprie nazionali. Quindi i due Papi hanno davvero seguito assieme la finale dei Mondiali del 2014 R ...Da oggi, lunedì 2 gennaio, la salma di Papa Benedetto XVI è esposta nella basilica di San Pietro e lo sarà per tre giorni, in attesa dei funerali di giovedì prossimo. Centinaia i fedeli in coda per ...