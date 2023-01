Benedetto XVI | il Papa che ha difeso le radici cristiane dell’Europa Lettera

RaiNews

'Joseph Ratzinger è stato un maestro, come pochi nel Novecento, forse il più grande. Il suo contributo alla teologia, almeno in termini di scritti, riflessioni e profondità di interventi, non ha ...Giovedì 5 gennaio, alle ore 8.30, in cattedrale a Treviso, il vescovo Michele Tomasi presiederà una messa in suffragio del Papa emerito“ La vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e sarà chiamato Emmanuele ”. Questa profezia di Isaia è una delle parole “in attesa” dell’Antico Testamento, scrive Joseph Ratzinger nel terzo volume ...Una messa in suffragio del papa emerito Benedetto XVI, deceduto lo scorso 31 dicembre, viene annunciata a Torino per domani, 3 gennaio, alle 18 nella basilica della Consolata a Torino. A presiederla s ...