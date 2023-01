Benedetto XVI | il Grande Difensore della fede ma anche dell’occidente

Vatican News - Italiano

7.56 Dalle 9 salma di Ratzinger a San Pietro L'ultimo saluto dei fedeli a Papa Ratzinger comincia stamane dalle 9,quando la Basilica di San Pietro sarà aperta per l'omaggio a. Dopo la traslazione dal Monastero Mater Ecclesiae, dove è rimasto dal 31 dicembre,il corpo del Papa emerito viene trasferito all'interno della Basilica. Sarà possibile omaggiare la ......e di suggestioni utili a orientarsi non solo nella difesa evangelica della fede ma anche in un'altra navigazione molto difficile come è stata quella a cui ha dedicato grande attenzione... Il Papa: uniamoci tutti per ringraziare Dio del dono di Benedetto XVI La crisi del cristianesimo al centro della crisi dell’occidente, la Chiesa di minoranza, l’Europa, l’alleanza tra la società dei lumi e quella delle fede, lo stato che non è la totalità dell’esistenza ...Caro direttore, in extremis, l’ultimo giorno, dell’anno Benedetto XVI è "giunto alla casa del Signore" dai suoi ...