Benedetto XVI | il fedele di Brema si commuove parlando di Ratzinger | “Lui il tedesco più grande ventesimo secolo”

La salma di, il papa emerito deceduto il 31 dicembre , è esposta da questa mattina a San Pietro . L'inviato di 'Mattino Cinque News' si è recato sulla piazza per vedere e sentire i numerosi i ...Oltre 15 mila fedeli sono presenti tra piazza San Pietro, via della Conciliazione e vie limitrofe, in fila per rendere omaggio al Papa Emeritonella Basilica di San Pietro. Lo apprende AGI da fonti di pubblica sicurezza. Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro - Anche il senatore a vita Monti rende omaggio al Papa emerito - Anche il senatore a vita Monti rende omaggio al Papa emerito La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reso IL SALUTO DI ADDIO A BENEDETTO XVI Dalle 9 di questa mattina una folla ordinata di fedeli e pellegrini è in coda per l’omaggio a Ratzinger morto il 31 dicembre. Ci sono diverse generazioni: giovani, adulti, persone anziane. Laici e rel ...