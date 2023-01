Benedetto XVI | folla di fedeli per vederlo a San Pietro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Grande acclamazione per la salma del Papa EmeritoXVI, esposto da questa mattina all’interno della Basilica di Sannella Città del Vaticano. Sono migliaia venuti in pellegrinaggio per dare l’ultimo saluto al Santo Padre, morto il 31 Dicembre a 95 anni per l’aggravarsi delle condizioni di salute vista l’età avanzata. Non solo credenti al suo capezzale per dargli l’arrivederci, ma anche le istituzioni della Repubblica Italiana. L’esposizione diXVI in SanIl Papa Emerito è stato portato all’interno della Basilica di Sanintorno alle ore 9.00, con la sua salma che è stata sistemata proprio davanti all’altare maggiore. Sono migliaia le persone, tra credenti e non, che hanno voluto dare un ultimo saluto al Santo Padre teologo e pensatore, che fin dalle prime ore ...