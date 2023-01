Benedetto XVI | flusso di persone più alto del previsto | 65mila in fila per l’omaggio alla salma

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Fedeli insin dal mattino presto per ore. La morte di PapaXVI ha colpito la comunità cristiana e la basilica di San Pietro ha registrato la visita di decine di migliaia di. Ladi Joseph Ratzinger ha accolto gruppi di religiosi,singole ma anche famiglie e qualche turista. Tra i primi visitatori il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal sottosegretarioPresidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Poianche del titolare della Farnesina Antonio Tajani ma anche altri rappresentanti politici hanno annunciato la loro presenza. Ildiper l’ultimo saluto ...

Commoventi, le immagini della camera ardente che, nel pomeriggio del 1° gennaio, ha ospitato la salma dinel monastero Mater Ecclesiae , prima del suo trasferimento solenne a San Pietro. A colpire è l'atmosfera di intimità domestica che si respirava tra le quattro mura di quella cappellina: ...Durante la puntata, in onda domani in prima serata, si tornerà a parlare anche del Covid - ... Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro Dopo l'intervista a monsignor Georg Gänswein a "Repubblica" si riaffaccia un tema antico: il Grande avversario di Dio ...65 mila i fedeli accorsi per venerare Benedetto XVI. Questa mattina il ricordo commosso del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni ...