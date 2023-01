Benedetto XVI ci ha riconciliati col fluire della storia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Aggiungo il mio granello di sabbia al cumulo di elogi altrui, dicendo che fra i pregi diXVI ravviso l’avercicol. In un’epoca che tutto vive e giudica secondo il capriccio dell’istante, ascendendo al soglio Ratzinger si è dato il nome di un Papa di cent’anni prima, nonostante che il popolo chiedesse a gran voce un Giovanni Paolo III; ha ripescato nelle uscite pubbliche il camauro che eravamo abituati a vedere nei quadri settecenteschi; con un motu proprio ha ridato respiro alla messa tridentina, spiegando che l’essere caduta in disuso non la rendeva di per sé illegale; col discorso di Ratisbona ci ha fatto prendere confidenza con Manuele II Paleologo, determinando ancora oggi l’apparizione in dibattiti e corsivi del nome di questo vetusto imperatore ...