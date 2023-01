Beautiful anticipazioni | Katie e Carter prima nuova coppia del 2023 a Los Angeles?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Inizia un nuovo anno anche perche presto ci regalerà, con le puntate in onda in Italia, dei clamorosi colpi di scena. Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà? Iniziamo dalle, che ci rivelano proprio la trama della puntata didi domani, 3 gennaio. Unapuntata con la soap di Canale 5 in onda sempre alle 13,40. Vi ricordiamo infatti che questa settimana,si prende una pausa e si ferma solo il sei gennaio, giorno della befana…Come avrete visto negli ultimi episodi di, alla fine Quinn ha deciso di lasciaree di godersi il suo matrimonio anche se non sarà facile. Quello che la Fuller però non immagina è che presto Eric potrebbe essere tentato da una donna che ha fatto parte ...