Beautiful | anticipazioni 2-7 gennaio 2023 | Eric si risveglia sessualmente grazie a Donna

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Nuova coppia “diabolica” in quel di. Deacon e Sheila faranno credere ai loro figli di stare insieme ma la trovata non avrà l’effetto sperato. Nel frattemporisveglierà “che avrà un’erezione improvvisa… Maggiori info nelleche seguono. Questa settimanaè in onda dal lunedì al sabato – eccetto venerdì 6– alle 13.45 circa su Canale 5 e in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.da lunedì 2a sabato 7Carter annuncia ae a Ridge (Thorsten Kaye) di aver definitivamente chiuso con Quinn ...