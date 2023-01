Batgirl | Leslie Grace svela il costume definitivo dal film cancellato

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha condiviso sui social un breve video che mostra quello che sarebbe stato la versione finale deldida Warner Bros. Discovery. La cancellazione diche avrebbe dovuto vederenei panni della nota eroina dei fumetti DC, è stata senza alcun dubbio una delle notizie più controverse del 2022. A quanto pare Warner Bros. Discovery avrebbe risparmiato quasi due miliardi di dollari non facendo uscire il. In ogni caso continuano ad emergere immagini e video dal dietro le quinte. Sui social, infatti,ha condiviso quello che sarebbe stato il suo...

MegaNerd

Grace ha rivelato come sarebbe stato il suo costume daper il film ormai cancellatoGrace mostra il costume del suo personaggio È stata una scelta importante, quella della cancellazione, non presa a cuor leggero.è andato incontro ad una sorte amara, ... Batgirl - Leslie Grace rivela come sarebbe stato il costume dell ... Leslie Grace ha condiviso sui social un breve video che mostra quello che sarebbe stato la versione finale del costume di Batgirl, film cancellato da Warner Bros. Discovery.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...