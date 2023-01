Basket | Serie A1 2022 2023 | Tortona batte Varese allo scadere 89-88

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023)nel finale 89-88 della prima giornata deldiA1butta via un vantaggio 13 punti nell’ultimo quarto per poi recuperare uno svantaggio di 5 punti nell’ultimo minuto. Ultimo minuto in cuitrova la tripla del pareggio e il libero della vittoriaresta ferma in 6ª posizione in classifica con 7 vittorie e 6 sconfitte.consolida il 3° posto con 9 vittorie e 4 sconfitte. Nella prossima giornataospiterà la Virtus Bologna per poi andare in trasferta a Milano contro l’Olimpia.volerà in Puglia per affrontare Brindisi, reduce dalla vittoria ...