Basket | Serie A 2022 23 | Milano vince un big match nervosissimo contro Bologna Sorpasso in testa alla classifica!

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È una grande Olimpiaquella che va are in casa della Virtusnel bigdi questa tredicesima giornata di Seria A/23. In una partita nervosa, spezzettata e ricca di interruzioni, gli ospiti offrono una performance di alto livello in entrambe le metà campo, guidando il punteggio dal primo all’ultimo minuto fino al 74-96 finale. Risultato importantissimo in chiave classifica, dato che con questo successoaggancia nel punteggio, operando anche ila causa dello sdiretto in proprio favore. In una Segafredo Arena caldissima ed ovviamente piena in ogni posto disponibile, èa tentare il primo allungo: Brandon Davies trova subito due canestri di gran classe con ...

La Gazzetta dello Sport

Il 2023 inizia con il piede giusto per Tortona, Brindisi e Treviso. Quest'ultimi si prendono il derby a sorpresa con Venezia avendo la meglio per 100 - 93. Al Palaverde di Villorba Banks e Iroeburg ...Brindisi batte Trento nella prima giornata del 2023 diA1 2022/2023. La squadra di Vitucci va in vantaggio nei primi minuti e non fa mai avvicinare i padroni di casa per tutta la durata dell'incontro. Seconda sconfitta in fila per Trento dopo quella ... Colpo Brindisi, Trento ko. Vincono anche Treviso, Tortona e Verona Si sono completate le prime tre partite previste quest’oggi, lunedì 2 gennaio, per la tredicesima giornata di Serie A. Mentre sono in corso le sfide delle 20:30 (Virtus Bologna-Olimpia Milano e Verona ...Il 2023 inizia con il piede giusto per Tortona, Brindisi e Treviso. Quest’ultimi si prendono il derby a sorpresa con Venezia avendo la meglio per 100-93. Al Palaverde di Villorba Banks e Iroeburg sono ...