La Gazzetta dello Sport

Non solo le squadre italiane sono alla ricerca di colpi a parametro zero. Anche i club stranieri, che hanno ricavi maggiori, fiutano i grandi affari senza pagare il cartellino. Youri Tielemans non ha ...Commenta per primo, Napoli o Newcastle. Stando alle ultime indiscrezioni sarà uno di questi club la prossima destinazione di, in scadenza a giugno col Chelsea . Difficile una permanenza con i Blues . Barcellona su Jorginho, Arsenal e United tentano il colpo Tielemans Sono diverse le squadre che stanno seguendo il centrocampista del Chelsea, Jorginho. Oltre alla Juventus, su di lui ci sono il Barcellona con l'italiano che è sempre stato uno ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...