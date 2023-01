Barbara D’Urso | gonna mini e gambe in bella vista | a 65 anni la conduttrice è mozzafiato

(Di lunedì 2 gennaio 2023), che quest’anno compirà 66, sta vivendo una seconda giovinezza: questo scatto con outfit sbarazzino ne è la prova. La Carmelita Nazionale è in forma smagliante. Ladi Pomeriggio Cinque ha stupito il grande pubblico con uno scattoinin, la padrona di casa del talk pomeridiano di Canale 5 è in gran forma. Laincanta i suoi fan con uno scattoin(Ilovetrading.it)Lei è una delle grandi protagoniste del piccolo schermo nostrano, una delle conduttrici più famose ed amate, nonché chiacchierate, della televisione italiana. Stiamo parlando della ...

Corriere del Mezzogiorno

... da Temptation passando per Uomini e Donne, La Domenica Sportiva e poi ancora i due programmi ormai chiusi di- Domenica Live e Live non è la- , Avanti un altro , Caduta Libera ...I miei genitori mi hanno raccolto con il cucchiaino e mi sono svegliato al reparto psichiatrico di Montebelluna", ha raccontato a. Dopo essersi ripreso, è tornato a occuparsi dell'... Serena Albano: «Quando io e Barbara D’Urso scoprimmo di avere un fidanzato (e un anello) in comune»