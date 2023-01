Ballo - Touré operato alla spalla destra | un mese di stop

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L'anno nuovo non è iniziato sotto una buona stella per Stefano Pioli. Dopo aver perso Ante Rebic, ai box per almeno tre settimane per un problema muscolare, oggi è finito sotto i ferri Fodè- ...

Dopo aver perso Ante Rebic, ai box per almeno tre settimane per un problema muscolare, oggi è finito sotto i ferri Fodè, che il tecnico dei tricolori perderà per un mese. Il senegalese è stato operato per la lussazione della spalla destra e starà fuori per almeno 4 settimane. Lo rende noto il club rossonero con una nota.