Balconi e frontalini | chi paga le spese di riparazione?

Condominio Web

Cosa dice il codice civile e le decisioni della giurisprudenza sulle spese di riparazione diin ...... la realizzazione di un cappotto sismico e altre opere di consolidamento delle strutture, la sostituzione degli infissi il rifacimento deidei. L'intervento ha inoltre in programma ... Frontalini, infiltrazioni e responsabilità del condominio Le infiltrazioni hanno messo fuori uso l’ascensore della palazzina di via delle Alzavole, a Torre Maura. Da due settimane, quattordici famiglie sono costrette a percorrere le scale in un immobile che ...