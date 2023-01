Bagheria | maestra elementare strangolata dalla figlia 17enne

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Unadi 55 anni, Laura Spanò, è stata uccisadiciassettenne questa mattina intorno alle 8 in un’abitazione di corso Butera a, in provincia di Palermo. La donna insegnava alla scuoladi Casteldaccia, comune anche questo in provincia di Palermo. A lanciare l’allarme è stata la stessache in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio. Ma la sua tesi è crollata durante l’interrogatorio davanti alla procuratrice per i minori di Palermo Claudia Caramanna. La ragazza è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Da quanto appurato dal commissariato disquadra mobile di Palermo tra le due donne da tempo ci sarebbero stati ...

