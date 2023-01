Bagheria | figlia di 17 anni uccide la madre e confessa l' omicidio «L' ha strangolata»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una donna di 55è stata trovata morta a, nel Palermitano. La vittima abitava in casa con lae questa mattina pare in casa ci sia stata una lite tra le due. Secondo le...

Livesicilia.it

AGI - Una donna, di 55 anni, Teresa Spanò, è stata trovata morta nella sua abitazione nel centro storico di, alle porte di Palermo. La donna, insegnante, viveva con laminorenne. Secondo le prime ricostruzioni a chiamare la polizia sarebbe stata la stessa minore. Il procuratore capo dei ...16.27 Uccisa a,fermata17enne Svolta nelle indagini sulla donna trovata morta nella sua abitazione a, in provincia di Palermo. E' stata fermata per omicidio volontario la17enne. Il ... Bagheria, donna uccisa in casa: è stata la figlia, ha confessato Ha confessato la figlia diciassettenne della donna trovata senza vita a casa sua a Bagheria, provincia di Palermo. Al fine di un breve interrogatorio la ragazza ha confessato ed è stato disposto il ...Fermata per omicidio la figlia 17enne: avrebbe confessato il delitto al termine di un lungo interrogatorio. Vittima Teresa Spano, 55 anni, insegnante elementare. Tragedia a Bagheria, in provincia di P ...