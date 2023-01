Avengers | Secret Wars | nuovi rumor sul film | chi sarà il villain?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Continuano a circolaresu ciò che vedremo in, il secondo deicorali del MCU in arrivo nei prossimi anni, e ora pare sia stata svelata l'identità del. Siamo finalmente nel 2023, il che vuol dire che mancano "solo" tre anni all'uscita dial cinema. Intanto però isulcontinuato a circolare imperterriti, e l'argomento del giorno è niente meno che ilprincipale della pellicola. Di chi si tratterà? Già da tempo ormai il web discute di ciò che ci riserveranno le nuove fasi del Marvel Cinematic Universe, specialmente in vista della definitiva introduzione di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: ...

Comics Universe

