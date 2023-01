Ottopagine

Sono tre i giovani fermati nell'ambito delle indagini per ilomicidio di Roberto Bembo, il 21enne massacrato a coltellate e con un tirapugni a Mercogliano in provincia didopo una lite in un locale al termine del veglione di Capodanno. L'......, che erano sulle loro tracce dopo aver ascoltato le testimonianze degli amici della vittima presenti al momento dell'aggressione. I due giovani sono in stato di fermo con l'accusa di... Avellino, tentato omicidio: tre i giovani fermati: due si sono costituiti Accoltellato in strada e lasciato agonizzante. Un giovane di 20 anni e’ ricoverato in condizioni molto gravi nell’ospedale “Moscati” di Avellino, dopo essere stato colpito con tre fendenti al collo… ...Si sono costituiti i due giovani che ieri mattina a Mercogliano, nell’Avellinese, intorno alle 7, hanno accoltellato, riducendolo in fin di vita, il 21enne Roberto Bembo nel parcheggio di una stazione ...