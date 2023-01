Avellino | al Comune primo giorno di lavoro per 26 nuovi assunti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 2023 deldicomincia sotto i buoni auspici di 26. Dopo 12 anni di forti criticità, l’Amministrazione di Palazzo di Città raccoglie i frutti delle prove concorsuali espletate entro il 31 dicembre scorso. Iinnesti, tutti contrattualizzati, riguarderanno, per cominciare, 13 posti a tempo pieno ed indeterminato di Operaio Specializzato categoria B. Si tratta, nello specifico, di 1 falegname-fabbro, 2 muratori, 1 elettricista, 1 operaio, 6 giardinieri, 2 vivaisti giardinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

