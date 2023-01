Avatar 2 | arrivano le lagne woke | “E’ razzista | ha il complesso del ‘salvatore bianco’”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen — Pioggia di critichesu2: The Way of Water, finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il globo: sul banco degli imputati il registra James Cameron, accusato da legioni di social justice warriors di essersi indebitamente appropriato di temi, storia e immagini dalle culture dei nativi americani e indigeni per il suo ultimo blockbuster acchiappadenari. Lo riferisce Newsweek . Il sequel del successo del 2009parla di colonizzatori umani che tentano di impossessarsi del pianeta Pandora abitato dagli iconici nativi dalla pelle blu. Le risorse sul pianeta Terra sono ormai agli sgoccioli a causa dello sfruttamento sconsiderato: Pandora rappresenta una nuova, ricca miniera da sfruttare indipendentemente dall’opinione degli omini colorati che la abitano.2, ecco le ...

Roma, 2 gen - Pioggia di critiche woke su2: The Way of Water, finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il globo: sul banco degli imputati il registra James Cameron , accusato da legioni di social justice warriors di essersi ...