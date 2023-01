Autostrade 2023 | da quest’anno aumentano i pedaggi | le nuove tariffe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilnon si apre certo nel migliore di modi per gli automobilisti italiani. Non solo l’aumento del costo dei carburanti con la fine del taglio sulle accise presente nella nuova Legge di Bilancio a partire proprio da ieri, 1° gennaio; ora arrivano anche lesuiautostradali. E anche in questo caso, nulla di buono, perché i prezzi sono destinati a lievitare. Aumenti per lein questo: leDi fatto, le indiscrezioni sono state – purtroppo – confermate. A partire proprio dall’anno nuovo, 1° gennaio, isulle arterie gestite daper l’Italia aumenteranno del 2%, a cui si aggiungerà un altro 1,34% dal 1° luglio. L’annuncio arriva ...