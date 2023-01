Autonomia | il testo di Calderoli spaventa opposizioni e sindacati | “Così spacca il Paese” Contrario anche Bonaccini E da FdI tutto tace

AGI - Agenzia Italia

... Apple Store, Microsoft Store) che in totaleva ad aggiornare l'applicazione. Le novità ... Nuovi strumenti di disegno e: con il nuovo aggiornamento di Telegram si dispone di nuove ...... anche a causa delle opinioni non unanimi all'interno dello stesso governo - del ddl sull'differenziata, caro alla Lega, il cuipredisposto dal ministro Calderoli è ora al vaglio ... Camere: il nuovo anno comincia con i decreti. In attesa della riforma sull'Autonomia Boni: "In Lombardia la Lega è divisa. Hanno fatto i conti su quanta gente può tornare in Regione e quanta può vincere le elezioni" ...Il sindacato non parteciperà all'incontro con Calderoli. "Deputazione calabrese distratta e schiacciata sotto i diktat di una parte politica al governo" ...