Australian Open 2023 | i punti da difendere per Jannik Sinner | Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti

Tennis Fever

Navratilova ha annunciato che non lavorerà come commentatrice di Tennis Channel per gli imminenti, e comincerà a brevissimo i trattamenti di cura a New York. Navratilova, dal tennis a ...Ancora, si aggiungono i contenuti della Red Bull TV e i canali Eurosport 1 e 2 con il ciclismo, gli sport invernali ed il tennis del Roland Garros, US. Offerte Speciali Su ... Australian Open da record: ecco il nuovo montepremi da capogiro Gli Australian Open, primo torneo dello Slam del 2023 del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, scatteranno il prossimo lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di s ...L’Australian Open 2023 si avvicina sempre di più, ed appare veramente ad un tiro di schioppo dopo essere entrati nel nuovo anno. Si comincerà il 16 gennaio con le partite di primo turno, ma ci sarà pr ...