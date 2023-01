Aumenti di pensione | ad alcuni arrivano a gennaio e ad altri a febbraio cifre ricche ma diverse

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Glidelle pensioni del 2023 arriveranno senza dubbio per tutte le pensioni italiane, ma non a tutti nello stesso momento. Secondo quanto riporta l’INPS, infatti, alcune pensioni saranno aumentate già a, mentre altre dovranno aspettare fino al mese prossimo. La rivalutazione generale delle pensioni andrà per prima cosa a chi ha un assegno inferiore. pensioni, rivalutazione ailovetrading.itLa rivalutazione delle pensioni al 7,3% è una delle tante misure applicate dal Governo per aumentare il potere d’acquisto delle persone durante questo difficile momento di alta inflazione. Questa misura è stata presa per tutelare i pensionati, che a fronte dell’aumento dei prezzi, sono coloro a soffrire di più della crisi. Questo perché la rivalutazione annuale delle pensioni è l’unico meccanismo che permette alle pensioni di ...

CasertaWeb

... quota 100, opzione donna Di quanto aumentadi 500 - 3200 euro ora a Dicembre e con nuova ...liberi professionisti (partite iva) cambiano tasse e regole nel 2023 - - > Per approfondire...E diritti e doveri nel contratto di stage Cedolinodi Settembre pubblicato, i chiarimenti suo riduzioni importi Permessi legge 104 come incidono sulla tredicesima e quattordicesima ... Inps, attenzione: Pensione gennaio 2023 in ritardo. Aumenti di inizio ... Secondo le nuove stime del Codacons, rischiamo di spendere in media 2.435 euro in più a famiglia, proprio a causa dei rincari dei prezzi ...La Russia lancia l'attacco all'Ucraina: l'«operazione militare speciale», come viene chiamata da Vladimir Putin e dal governo di Mosca, prende di sorpresa quasi tutti. E' il fatto dell'anno, che condi ...