Aumentano benzina e i pedaggi nelle autostrade | il 2023 inizia con raffica di rincari sui trasporti

Today.it

...dall'1 gennaio gli italiani siano chiamati a fare i conti con gli aumenti dei listini die ...pedaggi autostradali C'è poi la questione pedaggi autostradali , che come noto sulla rete ...... i qualiquando l'assunzione di liquidi diminuisce. Da quest'osservazione i ricercatori ... chi è stanco per deficit di cortisolo si ferma come fosse rimasto a secco di", ha spiegato ... Diesel, benzina e gpl: perché i prezzi aumentano dal 1° gennaio Stangata sui trasporti in arrivo. La denuncia arriva dall’associazione Assoutenti, che ricorda come a partire dall'1 gennaio gli italiani ...L'inflazione continua a mordere anche nel 2023. L'anno appena iniziato rischia di presentare un conto aggiuntivo di tutto rispetto alle famiglie italiane: una stangata di oltre 2.400 ...