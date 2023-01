Auguri di felice anno nuovo da SPAL

Fanpage.it

E per non far torto a nessuno, ora glidi buon anno sono toccati all'altra figlia, ... la foto di famiglia su Instagram Tiziano Ferro papà 'Due telefonate mi hanno reso l'uomo piùdel ...Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo' Alba Parietti, glispeciali a Silvio Berlusoni per i suoi 86 anni Alba Parietti: 'Innamorata e, ora so che ... Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2023 Dopo lo scatto natalizio con il figlio, per Capodanno il cantane ha condiviso una foto insieme alla sua piccola Margherita T iziano Ferro, che a febbraio è diventato papà di due bambini assieme al mar ...Durante differenti momenti di rabbia alcune frasi di Edoardo Donnamaria su Antonella fanno storcere il naso: è polemica sul web ...