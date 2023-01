Attivisti Ultima Generazione imbrattano il Senato a Roma I video

Fanpage.it

Ambientalisti imbrattano il Senato Questa mattina un gruppo di ambientalisti diGenerazione ... Non è la prima volta che gliprotestano nella Capitale. Le reazioni della politica Dopo ...Glidigenerazione, in una nota, hanno spiegato che 'alla base del gesto, vi è la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco ... Vernice arancione contro Palazzo Madama, la protesta degli attivisti di Ultima Generazione in Senato "Scegliere di 'sporcare' opere d'arte o edifici storici, per difendere l'ambiente sarebbe un po' come organizzare una cena tra amici a ...- Dai musei, gli ambientalisti passano ai palazzi delle istituzioni. Gli attivisti di Ultima Generazione, che qualche mese fa avevano imbrattato “Il seminatore” di Vincent Van Gogh in mostra temporane ...